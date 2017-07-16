بدء عملية نقل الألوية العسكرية الى خارج عدن

جنود من أحد المعسكرات بعدن أثناء عرض عسكري - أرشيف عدن الغد

بدأت اليوم الأحد عملية نقل الألوية العسكرية الى خارج العاصمة عدن.

وقالت مصادر لـ(عدن الغد) أن كتيبة من لواء النقل الذي يقوده القياديان بالمقاومة أمجد خالد والبوكري قد غادرت عدن باتجاه منطقة الملاح في ردفان بمحافظة لحج.

ومن المقرر أن تلحق بها بقية كتائب اللواء خلال الأيام القادمة.

وكانت توجيهات من هيئة الاركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة قد صدرت لنقل جميع الألوية العسكرية الى خارج العاصمة عدن واعادة تموضعها في المحافظات المحيطة بالعاصمة.

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