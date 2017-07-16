قائد محور تعز يوجه الوحدات العسكرية بضبط الأوضاع في المدينة
من الاجتماع
الأحد 16 يوليو 2017 06:36 مساءً
(عدن الغد) سبأنت
(عدن الغد) سبأنت
وجه قائد محور تعز اللواء خالد فاضل جميع الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام بضبط الأوضاع في المربعات الأمنية التي تتواجد فيها، مثمناً صمود وعزيمة ابطال الجيش والامن في مختلف جبهات القتال.
جاء ذلك خلال اجتماع كرس لمناقشة الأوضاع الأمنية والتطورات العسكرية بمدينة تعز بحضور قادة الألوية العسكرية.
واستعرض الاجتماع آلية صرف الرواتب والخصومات التي حدثت خلال عملية الصرف.
وأكد الاجتماع على سرعة تسليم الكشوفات والإخلاءات المالية خلال اليومين القادمين، كأقصى مده ليتسنى العمل على متابعة بقية المرتبات لصرفها.
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