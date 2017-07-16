موطن مغترب يشرح لعدن الغد عملية التقطع التي حصلت له في منطقة خبر المراقشة بخط الساحل

تعرض المواطن علي صالح حاتم مغترب في السعودية من أبناء محافظة شبوة عصر يوم السبت للتقطع في منطقة خبر المراقشة بمديرية خنفر بمحافظة أبين .

مراسل (عدن الغد) التقى بالمغترب علي حاتم و شرح كيفية عملية التقطع التي حصلت له في خط الساحل الدولي وقال حاتم :"بينما كنت في طريقي من المكلا إلى عدن عصر يوم السبت في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا شاهدت سيارة كرولا بيضاء تحمل لوحة عمانية صفراء في الخلف ولم تحمل اي لوحة في مقدمة السيارة وكان زجاج السيارة عليه عاكس أسود لم أتمكن من معرفة عدد ركابها حيث قاموا بمطاردتي ثم اعترضوني الا انني كنت احمل سيارة دفع رباعي و هربت بعد قيام أحدهم بإطلاق النار على احد الإطارات الأمامية للسيارة و لم تصب الإطارات بفضل الله".

وأضاف حاتم لمراسلنا بالقول :"ثم هربت و تمت مطاردتي مرة أخرى مع إطلاق النار صوب السيارة وعندما شاهدت حواجز ترابية ايقنت واستبشرت بوجود نقطة أمنية في المنطقة و قمت بتهدئة السرعة الا أنني تفاجأت بعدم وجود أحد في النقطة".

وأشار المغترب علي حاتم :"لا يوجد لدي سلاح شخصي حتى اتمكن من الرد عليهم كوني وصلت لأرض الوطن قبل أيام قادما من المملكة العربية السعودية .. حيث تمكن قطاع الطرق من اللحاق بي و إطلاق النار مباشرة على السيارة حيث دخلت رصاصة من الباب الخلفي للسيارة و استقرت أمامي في طبلون السيارة و رصاصة اخرى في أسفل كرسي السائق حينها ادركت أن الوضع خطير و تحركت بسرعة 180 حتى وصلت لجسر أرضي ترابي و تجاوزته مسرعا بعدها توقف قطاع الطرق عن ملاحقتي إلى أن وصلت شقرة بعد الجسر بقرابة 15 كيلو".

واختتم المغترب علي حاتم وهو من أبناء شبوة بتحذير المواطنين، حيث قال :"نحمد الله على السلامة و احذر جميع المسافرين بعدم المرور في خط الساحل الدولي لما في ذلك خطر على حياتهم و خصوصا المغتربين القادمين من دول الخليج فقطاع الطرق متواجدين ليلا و نهار في ذلك الخط و أناشد السلطات بتأمين الخط من المتقطعين".

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