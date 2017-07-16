رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 مليون ريال لمستشفى ابن سيناء

مقالات الرأي

د. مروان هائل عبدالمولى الفساد الجنوبي على الطريقة الروسية لقد كُنت شاهداً حياً على سقوط النظام الاشتراكي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في بداية تسعينيات القرن

د. ياسين سعيد نعمان الذكرى الثانية لتحرير عدن مرت الذكرى الثانية لتحرير عدن بصمت .. عدا الصخب الذي نجم عن تلك المحاولة الدموية لاقتحام فرع البنك الأهلي

أحمد عمر بن فريد حتى لا يتحول شعب الجنوب الى فأر تجارب ! من حق ايا كان من ابناء الجنوب أن يكون له رأيه الحر في مسألة الوحدة او الاستقلال , ومن حقه أن يعبر عن ذلك

علي بن شنظور من المستفيد من هذا الصراع يامن تحبون عدن؟ للأسف الشديد إذا كان العرب يهدمون نجاحهم باييدهم..فنحن أصل العرب الظاهر أننا اولى بالهدم

صالح شائف ماذا يستحق هؤلاء ؟! ليس هناك ما هو ٱسوٱ ولا ٱقذر وٱكثر جرما وبشاعة من ٱن تتحول ٱحزان الناس وتدمير حياتهم ومستقبلهم ونسف إستقرارهم

فهد البرشاء نبحث عن من يلملمنا !! بات واقعنا مؤلماً..وحالنا أشد إيلاماً..بتنا نتلقب على نار هادئة ونحن من أوقدها ونحن أيضاً من يصب الزيت

عوض كشميم حضرموت تبعث رسالة السلام في موسم البلدة السياحي !! تحتفي حاضرة حضرموت مدينة المكلا منذ فجر اليوم بمهرجان البلدة السياحي في اجواء أمنية وخدمية مستقرة ...

نجيب محمد يابلي إلى كل المسؤولين في الرياض ومعاشق وجولدمور .. ما تتعرض له نساء عدن اليوم سينتقم لهن الله من نسائكم غدا لا تنطلي على أي ساذج أن حال البلاد الذي أملاه يوم 11 فبراير 2011م وما ترتب عليه من منعطفات حتى يومنا هذا ما هو إلا