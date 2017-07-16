رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 مليون ريال لمستشفى ابن سيناء

لقد كُنت شاهداً حياً على سقوط النظام الاشتراكي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في بداية تسعينيات القرن
مرت الذكرى الثانية لتحرير عدن بصمت .. عدا الصخب الذي نجم عن تلك المحاولة الدموية لاقتحام فرع البنك الأهلي
من حق ايا كان من ابناء الجنوب أن يكون له رأيه الحر في مسألة الوحدة او الاستقلال , ومن حقه أن يعبر عن ذلك
للأسف الشديد إذا كان العرب يهدمون نجاحهم باييدهم..فنحن أصل العرب الظاهر أننا اولى بالهدم
ليس هناك ما هو ٱسوٱ ولا ٱقذر وٱكثر جرما وبشاعة من ٱن تتحول ٱحزان الناس وتدمير حياتهم ومستقبلهم ونسف إستقرارهم
بات واقعنا مؤلماً..وحالنا أشد إيلاماً..بتنا نتلقب على نار هادئة ونحن من أوقدها ونحن أيضاً من يصب الزيت
تحتفي حاضرة حضرموت مدينة المكلا منذ فجر اليوم بمهرجان البلدة السياحي في اجواء أمنية وخدمية مستقرة ...
(حاجة الناس الى مثُل علُيا للسلوك أكثر من حاجتهم الى المواعظ)!
الثلاثاء الماضي سنحت لي الفرص لزيارة
لا تنطلي على أي ساذج أن حال البلاد الذي أملاه يوم 11 فبراير 2011م وما ترتب عليه من منعطفات حتى يومنا هذا ما هو إلا
أدرك أن حديثي اليوم قد يثير غضباً عند البعض، ولكني مقتنع أنه بعد مرور أكثر من 30 شهرا على استيلاء جماعة
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