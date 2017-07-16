على أرصفة الشوارع.. إزدهار السوق السوداء لشراء العملات في اليمن
الصرافين أرصفة الشوارع
الأحد 16 يوليو 2017 06:12 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
انتشر عدد من الصرافين المتجولين في شوارع عدة محافظات يمنية يسيطر عليها الحوثيين وانصار صالح.
وقال مواطنون في عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيين أن سوقا سوداء لشراء وبيع العملات نشأت مؤخرا فيها.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لصرافين يفترشون الأرض ويقومون بصرف العملات النقدية المختلفة.
وغالبا ما تختفي السيولة في محلات الصرافة مما يضطر بالمواطنين للجوء الى السوق السوداء.
وانخفض سعر صرف العملة الوطنية مع طباعة الحكومة اليمنية عملات جديدة في روسيا.
وتشهد سوق العملات في اليمن انفتاحا كبيرا ادى الى انهيار العملة بسبب غياب الرقابة الحكومية.
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