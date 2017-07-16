الحوثيون يقررون اعتقال احد ابرز مقربي صالح
الأحد 16 يوليو 2017 04:22 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قررت جماعة الحوثي اعتقال احد ابرز السياسيين المقربين من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح".
وجاء القرار الحوثي باعتقال السياسي والمحامي محمد المسوري .
وقال المسوري على صفحته بالفيس بوك انه ابلغ ان رئيس المجلس السياسي في صنعاء "صالح الصماد" قرر اعتقاله في خطوة من شأنها ان تثير توترا اضافيا للعلاقة بين الطرفين .
وينشط المسوري حقوقيا كناشط مندد بالفضاعات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن .
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