المخلافي يدعو للشراكة السياسية مع الحوثيين
الأحد 16 يوليو 2017 03:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الى شراكة سياسية مع الحوثيين في اليمن وذلك في اول تصريحات سياسية من نوعها عقب عامين على اندلاع الحرب في اليمن .
ونقلت وسائل أعلام عربية تصريحات للوزير المخلافي و هو نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية قال فيها أن الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي طرف وإنما ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.
وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مستهل الليلة الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا ، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في اليمن.
ولاكثر من عامين على اندلاع الحرب في اليمن نددت الحكومة اليمنية بالحوثيين ووصفتهم بأنهم حركة انقلاب .
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