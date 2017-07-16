سياسي جنوبي يقدم مبادرة للتقريب بين الأطراف الجنوبية

قدم السياسي الجنوبي علي جارالله مبادرة سياسية للتقريب بين الأطراف الجنوبية.

وطالب السياسي الجنوبي جارالله المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة لعقد مؤتمر جنوبي شامل لك الأطراف، بحسب التفويض الشعبي الممنوح للمجلس.

وقدم جارالله مقترحا لعدد المشاركين في المؤتمر وهم:

1- ابرز قيادات المقاومة الجنوبية.

2- المجلس الثوري الاعلى للحراك السلمي.

3- المجلس الأعلى للحراك الشعبي السلمي.

4- مؤتمر القاهرة.

5- مؤتمر شعب الجنوب.

6- التوافق على ممثلين من شرائح و فئات المجتمع الجنوبي و الشخصيات المستقلة و الرأسمال الجنوبي و السلاطين و علماء الدين الوسطيين و المغتربين و النازحين و الكفاءات النوعية.

7- المقاومة الشعبية الجنوبية

8- تاج

9- المجلس العام لمحافظة المهرة و سقطرى

10- حلف حضرموت

11- الهيئة الشعبية الجنوبية

12 عناصر شمالية متعاطفة مع استعادة الدولة الجنوبية

13- إضافة الى عناصر أخرى من المكونات الجنوبية

وأضاف سيكون عدد المشاركون التقريبي في هذا المؤتمر الجنوبي الشامل تقريبا 400 شخص، و يكون تمثيلهم كما يلي

محافظة عدن محافظة حضرموت .................................... 40%

محافظة لحج محافظة ابين محافظة شبوة .......................... 50%

محافظة المهرة و سقطرة ............................................... 10%

على ان يمثل النساء 10% من المجموع الكلي لكل محافظة.

و سيشكل المؤتمر مجلسا سياسيا جنوبيا أعلى يتكون من 205 اعضاء كما يلي:

الممثلون:

عدن ............................... 30 عضو

حضرموت ........................ 30 عضو

لحج ................................ 24 عضو

أبين ................................ 24 عضو

شبوة ............................... 24 عضو

المغتربون ......................... 23 عضو

المغتربون ......................... 23 عضو

الشخصيات الإجتماعية ........... 28 عضو

وأكد جارالله أن على المجلس الانتقالي سن المبادئ الرئيسية التي يجب ان يخضع لها كل المؤتمرين، و هي:

1) المطالبة باستعادة دولتنا جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية كهدف سامي، اما التفاصيل في كيفية الإستعادة فهي تفاصيل لن يختلف عليها احد، و سيتم إقرارها في المؤتمر.

2) إنصاف دول التحالف لما قدموه من تضحيات في بلادنا.

3) وضع ميثاق شرف يتم التوافق عليه و يصبح منهاجا و دليلا لبرنامج عمل المؤتمر و الفترة الانتقالية.

4) الموافقة على حضور المؤتمر لجميع المكونات الحراكية و الشعبية في الجنوب، للتوافق على رؤية موحدة لحل القضية الجنوبية مع الاطراف الأخرى.

5) تشكيل قيادة جنوبية موحدة تحمل ملف القضية الجنوبية و تعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، و تسند القيادة الشرعية و تقف الى جانبها في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية .

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