نفقت أكثر من 20 دولفينا الى سواحل جزيرة سقطرى.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن أكثر من 20 دولفينا نفقوا الى سواحل قلنسية شرق أرخبيل سقطرى لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأضاف في منشور على صفحته فيسبوك انه يتم العمل لانزال فريق من هيئة الابحاث الى المكان لدراسة الحالة، مشيرا الى انه بسبب صعوبة النقل وانقطاع الطيران بين سقطرى والعالم لمدة شهر الى الان سوف يبدأ بانزال فريق محلي من فرع المصائد السمكية في سقطرى والأبحاث البحرية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفرع حماية البيئة في المحافظة.

وأكد أن الظاهرة تكررت أكثر من مرة في سواحل سقطرى على مدى العقدين الماضيين.

المزيد في أخبار وتقارير في ظاهرة غريبة ومتكررة.. نفوق عدد من حيتان الدولفين بسقطرى نفقت أكثر من 20 دولفينا الى سواحل جزيرة سقطرى. وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن أكثر من 20 دولفينا نفقوا الى سواحل قلنسية شرق أرخبيل سقطرى لأسباب غير معلومة حتى خطوات وتوجهات وزارة التربية والتعليم لتصحيح العملية التربوية والتعليمية تقرير :صديق الطيار تشهد العملية التربوية والتعليمية في بلادنا - منذ سنوات عديدة - وضعا سيئا وتدهورا ملحوظا، انعكس ذلك في مخرجات تعليم سيئة وكسيحة. السقوط المريع سياسي عدني : أبناء عدن ضحية للصراع السياسي بين كل الأطراف قال سياسي وعسكري عدني ان أبناء عدن لايزالون يدفعون ثمن الخلافات بين الأطراف السياسية والعسكرية المختلفة . وقال القيادي العسكري "شمس الدين البكيلي" انه يتوجب على