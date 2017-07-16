سياسي عدني : أبناء عدن ضحية للصراع السياسي بين كل الأطراف
الأحد 16 يوليو 2017 12:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال سياسي وعسكري عدني ان أبناء عدن لايزالون يدفعون ثمن الخلافات بين الأطراف السياسية والعسكرية المختلفة .
وقال القيادي العسكري "شمس الدين البكيلي" انه يتوجب على أبناء عدن اخذ العبرة مما مضى .
وأضاف قائلا :" كثير من الأحيان أتعجب على أبناء عدن الذي دائما ما يطرحوا أنفسهم في الواجهة الأمامية مع زعيط او معيط غير مستفيدين من الأزمنة الماضية ولن يستفيدوا لأنهم خارج اللعبة ولوا ضحوا بحياتهم وحياة أولادهم والعبرة من العام 1967.
وتابع قائلا :" نصيحتي لهم ان يتوقفوا عن هذا ويراقبوا المشهد من بعيد وسيأتي لهم من سيحتاجهم مرغما لأنكم رقم صعب في المعادلة فقط انتم جعلتم من أنفسكم رقم سهل غير متداول في الحسابات السياسية .. فهل تعقلون؟.
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