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أخبار وتقارير

مصرع شخصين بحادث مروري بابين

محافظة ابين
الأحد 16 يوليو 2017 11:52 صباحاً
ابين (عدن الغد)خاص:

لقي شخصين مصرعهم جراء تصادم بين حافلة  و"دراجة نارية" بمدينة الحصن بمحافظة ابين اليوم الاحد .

وقال مواطنون بمدينة الحصن بمحافظة ابين ان  حافلة اصطدمت بدارجة نارية بالخط العام بالمدينة  وتوفي شخصين كانا على متن الدراجة النارية .

هذا ولم تتحصل "عدن الغد" على اسماء المتوفيين .

وتعتبر الدراجات النارية من اهم وسائل المواصلات بمحافظة ابين لكنها تتسبب في الكثير من الحوادث .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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