العثور على قطع نقدية ذهبية تاريخية بالضالع
صورة للقطعة النقدية التي تم العثور عليها بالضالع
الأحد 16 يوليو 2017 11:43 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مواطنون بمحافظة الضالع أنهم عثروا يوم الأحد على قطع نقدية ذهبية تاريخية .
وبحسب الأهالي لصحيفة "عدن الغد" فقد عثر أحد أهالي منطقة خلة بمديرية الحصين بالضالع ويدعى عبدالسلام محمد قاسم المحرمي على قطعة من الذهب الخالص.
و تزن القطعة الذهبية 2 جرام تقريبا ومنقوش على هذه القطعة الذهبية في إحدى واجهاتها (لا اله الا الله وحدة لاشريك له) وفي الواجهة الأخرى (محمد رسول الله)
وأكد مهتمون بالتاريخ القديم بأن هذه القطعة الذهبية يرجع تاريخها إلى عهد الدولة الأموية .
*من طه منصر
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