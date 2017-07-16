اظهرت لقطات تسجيل فيديو مصورة تحصلت عليها صحيفة "عدن الغد" من مصدر امني وتظهر لحظات عملية السطو التي تعرض لها فرع مصرف "العمقي" بمديرية الشيخ عثمان ان نفس العصابة التي ارتكبت واقعة السطو ضد مصرف العمقي هي نفس العصابة التي نفذت عملية السطو التي استهدفت البنك الاهلي يوم الخميس.

ويظهر التسجيل المصور الذي تحتفظ صحيفة "عدن الغد" بنسخة منه وتنشر صور مقتطعة له ملامح مطابقة لنفس ملامح الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو المنشور لواقعة السطو التي تعرض لها البنك الاهلي بمديرية المنصورة بعدن .

وبين الاشخاص الذين ظهروا في العمليتين شاب له ملامح مشابهة لفتاة وهي الصورة التي اثارت فرضية مشاركة فتاة في الهجومين المسلحين .

ونهبت العصابة في عملية السطو التي تعرض لها مصرف "العمقي" 40 مليون ريال بحسب مصادر عاملة في المصرف تحدثت لصحيفة "عدن الغد" يومها .

وفي الصور التي تنشرها صحيفة "عدن الغد" تظهر ملامح احد اعضاء العصابة بشكل كامل الامر الذي من شأنه ان يمكن السلطات الامنية من تعقب هويته في حال ماوجدت تحقيقات جادة بهذا الخصوص .

وبدأ واضحا ان نفس العصابة هي التي نفذت عملية السطو حيث تظهر نفس الملابس والاقنعة وحتى الخوذات في كلا العمليتين .

واثارت وقائع السطو المسلحة هذه صدمة وغضب في صفوف الشارع العام عقب سقوط جرحى ونهب مئات الملايين من الريالات في واقعة السطو التي تعرض لها مصرف "العمقي".

وتتمتع شركة "العمقي" بحضور مصرفي هو الافضل في "عدن" ومحافظات الجنوب الاخرى وتعرضت لاعتداءات ارهابية عدة بسبب ازدهار نشاطها "المصرفي".

المزيد في أخبار وتقارير حصري وإنفراد : لقطات مصورة لواقعة سطو تعرض لها مصرف العمقي قبل شهر تكشف حقائق جديدة حول واقعة سطو البنك الاهلي بعدن اظهرت لقطات تسجيل فيديو مصورة تحصلت عليها صحيفة "عدن الغد" من مصدر امني وتظهر لحظات عملية السطو التي تعرض لها فرع مصرف "العمقي" بمديرية الشيخ عثمان ان نفس العصابة غزوان المخلافي ينفي خبر اعتقاله ويصف ابو العباس بالداعشي نفى زعيم جماعة مسلحة بمحافظة تعز اليمنية خبر اعتقاله. وقال غزوان المخلافي وهو زعيم جماعة مسلحة على صلة بحزب الإصلاح ان خبر اعتقاله غير صحيح. واضاف بمنشور على صفحته عضو في المجلس الانتقالي : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة . وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال