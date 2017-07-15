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طائرة أممية تحمل لقاحات تصل مطار صنعاء

السبت 15 يوليو 2017 06:32 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

وصلت صباح اليوم السبت إلى مطار صنعاء الدولي طائرة شحن طبية تابعة للأمم المتحدة تحمل لقاحات استعداداً لحملة التحصين الموسع في عموم محافظات الجمهورية.

وقال مصدر ملاحي في المطار أن طائرة شحن إغاثية تابعة لمنظمة (اليونسيف) التابعة للأمم المتحدة للطفولة وصلت صباح اليوم إلى مدرج المطار تحمل قرابة 327 ألف و 690 جرعة لقاح خماسي إضافة إلى مليون و92 ألف جرعة لقاح الروتا و545 ألف و600جرعة من لقاح الحصبة وثلاثة ملايين و294 ألف جرعة من لقاح الشلل الفموي.

ومن المقرر أن تجري المنظمة خلال الأيام القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية ومنظمات محلية أخرى حملة تطعيم شاملة للأطفال من عدة أوبئة منتشرة في عموم محافظات اليمن.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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