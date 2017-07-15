بعد سنوات من التوقف .. المؤسسة العامة للطرق تنهض من جديد وتتبوأ الصدارة في الانجازات

حققت المؤسسة العامة للطرق والجسور ( عدن لحج ابين) انجازات عديدة فبالرغم من صعوبة الوضع العام في المرحلة الراهنة الا ان المؤسسة العامة للطرق والجسور استطاعت ان تمثل ورشة عمل متكاملة اذ لاتكاد تخلو مديرية من مديريات العاصمة عدن من وجود بصمات لانجازات المؤسسة العامة للطرق والجسور وهو ما جعلها تسهم كواحدة من ابرز مؤسسات الدولة الخدمية في تذليل الصعوبات والمعاناة المواطنين وسائقي السيارات والمركبات من خلال قيامها بتنفيذ مشاريع سفلتة ورصف واعادة تاهيل طرق وشوارع المدينة والطرق الرابطة بين المدن والمحافظات الاخرى

.وقد تجلى ذلك واضحا في شعور الناس والسائقين من خلال مالمسوه من انجازات لمشاريع الرصف والتأهيل للطرق والشوارع المتعددةرغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على وجه العموم ومدينة عدن بشكل خاص ومانتج من تدمير للبنية التحتية سواء فيما يخص الطرق العامة والفرعية او ما لحق بالمؤسسة العامة للطرق والجسور نتيجة للحرب التي شنها الانقلابيون على مدينة عدن والمحافظات اليمنية الاخرى .

وعن مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور ( عدن لحج ابين) يؤكد مديرعام المؤسسة /المهندس / سامي سالم أن اهم هذه المشاريع تتمثل بمشروع طريق المطار - كريتر كمرحلة أولى وطريق المطار التواهي كمرحلة تانية والذي تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية مليار ومائتين وخمسين مليون ريال بتمويل حكومي ونحن في المؤسسة العامة للطرق نعمل حاليا في تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع .كما ان المؤسسة العامة للطرق والجسور تتولى عملية التنفيذ لاستكمال مشروع رصف وتاهيل تقاطع السجن المركزي مع سوق القات بمديرية المنصورة ,وكذا قرب مطابع الكتاب المدرسي والمؤدي الى المستشفيات هذه الاماكن يتم رصفها بالاحجار وبتنفيذ مؤسسة الطرق وتمويل صندوق صيانة الطرق وبكلفة ٣٠ مليون ريال يتواكب هذا العمل مع اعمال اخرى في مديرية المنصورة ومنها تنفيذ مشروع.

إعادة تأهيل وسفلتة عدد من شوارع المديرية ( شارع جميلة ابو حريد وشارع الكثيري والشارع الذي خلف سوق الخضار وغيرها ) وتكلفة هذا المشروع ( ٢٥) مليون ريال وبتمويل من السلطة المحلية بمديرية المنصورة .

وفي مديرية المعلا تنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور عددا من المشاريع حيث يجري حاليا العمل في الرصف بالاحجار لشارع السينما امام سوق القات, وايضا رصف جزأ من الشارع الدائري بالاحجار وبتمويل من صندوق صيانة الطرق .

وفي مديرية الشيخ عثمان تقوم المؤسسة العامة للطرق بتنفيذ مشاريع سفلتة واعادة تأهيل لعدد من شوارع المديرية بتمويل من المجلس المحلي بالاضافة الى تنفيذ مشروع رصف تقاطع الممدارة في الشيخ عثمان بالاحجار وتبلغ تكلفة المشروع ( ١٦) مليون ريال .

وفي مديرية كريتر تنفذ الموسسة اعمال صيانة واعادة تأهيل لعدد من شوارع مديرية صيرة وتبلغ تكلفة تلك المشاريع ( ٣٠) مليون ريال وبتمويل من السلطة المحلية بالمديرية .

وعن المشاريع التي تم انجازها من قبل المؤسسة العامة للطرق يقول مديرعام المؤسسة العامة للطرق والجسورالمهندس / سامي سالم : تم الانتهاء من اعمال التنفيذ وتسليم عدد من المشاريع اهمها:

مشروع تقاطع جولة البجع بخورمكسر وجولة بدر امام المطاعم وطريق الدكة بمديرية المعلا الذي تم رصفه بالاحجار وكذالك الرصف بالاحجار لشارع الصعيدي بالمعلا ايضا, وتقاطع شارع الكورنيش مع حي السعادة بخورمكسر , وغيرها من المشاريع ,كل هذه المشاريع كانت لها الاثر الكبير ولقيت ترحيب وارتياح من قبل المواطنين .خصوصا وانها في مواقع حساسة واكثر حركة وازدحاما للحركة المرورية والناس فعملت على تخفيف الازدحامات والحوادث المرورية نتيجة ماكان يوجد من حفريات او مطبات في تلك الطرق والجولات .

واختتم مديرعام مؤسسة الطرق والجسور ( عدن لحج ابين) المهندس / سامي سالم حديثه بتقديم الشكر للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة / احمدعبيد بن دغر وكذا لوزير الاشغال العامة رئيس المؤسسة المهندس / معين عبدالملك ومحافظ عدن / عبدالعزيز المفلحي على اهتمامهم بمؤسسة الطرق والجسور باعتبارها احدى المؤسسات الوطنية, مبديا شكره وكل منتسبي المؤسسة لتفقد الاخ المحافظ للمشاريع التي تنفذ ها مؤسسة الطرق, لافتا الى ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانجازات.

تقرير / عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي

المزيد في أخبار وتقارير بعد سنوات من التوقف .. المؤسسة العامة للطرق تنهض من جديد وتتبوأ الصدارة في الانجازات حققت المؤسسة العامة للطرق والجسور ( عدن لحج ابين) انجازات عديدة فبالرغم من صعوبة الوضع العام في المرحلة الراهنة الا ان المؤسسة العامة للطرق والجسور استطاعت ولد الشيخ يبدأ جولة مشاورات جديدة مع الأطراف اليمنية بدأ المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف اليمنية بهدف الاتفاق على خطة انسحاب الانقلابيين من ميناء الحديدة لتحقيق قيادات بالحراك وأكاديميين يزورون نائب رئيس الجالية الجنوبية بكلوفورنيا الى المستشفى بعدن زار عدد من قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية واعضاء في الهيئة الاكاديمية الجنوبية واتحاد الادباء والكتاب و منذ امس الاول المناضل مدرم محمد عبدالله