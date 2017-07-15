زار عدد من قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية واعضاء في الهيئة الاكاديمية الجنوبية واتحاد الادباء والكتاب و منذ امس الاول المناضل مدرم محمد عبدالله السقلدي نائب رئيس الجالية الجنوبية بكلوفورنيا الى مستشفى الريادة بالعاصمة عدن حيث يتلقى العلاج وذلك للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية اسعف على اثرها من الشعيب الى العاصمة عدن .

وكان في مقدمة الزائرين القيادي البارز في الحراك الجنوبي السفير قاسم عسكر جبران والدكتور مبارك سالمين د. يحيى شائف الشعيبي و د. حسين العاقل والدكتور عبدالاله صالح مثنى وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية بالعاصمة عدن

وخلال الزيارة اطمأنوا على صحته سائلين الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء العاجل معبرين عن شكرهم وتقديرهم للدور البارز الذي تقوم به الجالية الجنوبية بولاية كلوفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية في دعم مسيرة الثورة الجنوبية منذ انطلاقتها وحتى اليوم .

من جانبه عبر نائب رئيس الجالية الجنوبية بكلوفورنيا الاخ مدرم محمد عبدالله عن شكره لكل الزائرين ولكل من اطمأن على صحته سواء بالزيارة او الاتصال سائلا الله تعالى ان يديم الصحة في اجسادهم وكل محبيهم .

المزيد في أخبار وتقارير ولد الشيخ يبدأ جولة مشاورات جديدة مع الأطراف اليمنية بدأ المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف اليمنية بهدف الاتفاق على خطة انسحاب الانقلابيين من ميناء الحديدة لتحقيق قيادات بالحراك وأكاديميين يزورون نائب رئيس الجالية الجنوبية بكلوفورنيا الى المستشفى بعدن زار عدد من قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية واعضاء في الهيئة الاكاديمية الجنوبية واتحاد الادباء والكتاب و منذ امس الاول المناضل مدرم محمد عبدالله بن دغر: اصلحنا كهرباء عدن ولدينا مشروع ضخم للمياه والصرف الصحي ونعد بإصلاح قطاع الأمن قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ان حكومته اصلحت قطاع الكهرباء في عدن وانها تستعد لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي. وقال بن دغر في كلمة له القاها