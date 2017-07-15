يحدث الان : حفل خطابي وفني في الذكرى الثانية لتحرير عدن

مقالات الرأي

سامي الكاف "ديسباسيتو" أغنية حب جميلة تحطم قوالب اللا معقول و تكسر حاجز التوقعات هل اعتقد أحدكم من قبل أن أغنية ما، بإمكانها أن تبث الأمل في إنقاذ وطن ما، يعاني من ديون تبلغ نحو 70 مليار

عبدان دهيس وين الزيادة حقت المتقاعدين يا حكومة..؟! هذي البلاد.. يا أما فيها (مس شيطاني) أو (سحر) .. أو داخلها (جني) – والعياذ بالله.. ماشي راضي يخرج على سهل الا اذا

محمد فضل مرشد عملية البنك الأهلي.. فيلم إجرامي سيضع خاتمته أمن عدن لم تكن عملية السطو على فرع البنك الأهلي بمنطقة عبدالعزيز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن سوى فيلم أراد من

صلاح الطفي كل عام وأنتم بخير وعودة إلى الأوطان معروف مرارة أعياد الغربة ( الليلة العيد وأنا من بلادي بعيد ) منقوصة الفرحة ومؤججة للأشجان تمتزج فيها لحظات

سعيد الحسيني حكومة بن دغر لا مكان فيها للشرفاء !! اليوم سأحدثكم عن حقيقة العناء والمعاناة التي تعرضت لها أنا شخصيا سعيد الحسيني من حكومة بن دغر, وأيقنت تماما

نجيب محمد يابلي الفوضى الخلاقة تأخذ بعدا خسيسا في عملية عبد العزيز عبد الولي في سياق مخطط (حدود الدم) الساري على عدد من بلاد العرب ومنها هذه البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير 2011م، وانطلقت من

محمود المداوي وهذه فضيحة جديدة مدوية بحق لحج وأهلها... حقيقة اجد نفسي في بعض الحالات أشفق اشفاقا عظيما للمألات المكشوفة والمفضوحة التي يجد البعض ذاته "المريضة" قد

نبيل محمد العمودي الحوت..الكيف القاتل! الإسم العربي حوت كما يظهر على كيسه الأخضر الذي اتخذ لونا يجذب إنتباه الأطفال و يدفع فضولهم لشرائه و

احمد سعيد كرامة الإمارات تنقد إقتصادنا المنهار ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من الدول العربية والشرق أوسطية الرائدة في كثير من