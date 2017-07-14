ملهى شهير بعدن يفجر صراع بين الزبيدي والمفلحي
الجمعة 14 يوليو 2017 09:52 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
فجر ملهى شهير بعدن صراع جديد بين محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي والمحافظ الحالي عبدالعزيز المفلحي .
وبدأت المشكلة بين الطرفين عقب خلاف حول تسليم النادي الدبلوماسي الواقع بحي التواهي بعدن الى احد المستثمرين الجدد بناء على تعليمات صادرة من المحافظ السابق "عيدروس الزبيدي".
وقوبلت توجيهات الزبيدي بالرفض من قبل قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الذي وجه خطابا الى المحافظ المفلحي احاطه فيه بوجود توجيهات بتسليم النادي.
وجاء رد المحافظ المفلحي معززا لموقف قائد كتيبة الحزم سلمان حيث اكد على بقاء الملهى الليلي بعهدة هذه القوة المسلحة حتى الفصل مع مجموعة استثمار سابقة كانت تدير "الملهى".
وبحسب وثائق سابقة فقد قالت ادارة المحافظ السابق ان اجراءاتها "سليمة وانها تعاقدت مع مستثمر جديد.
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