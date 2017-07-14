قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي.

وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط المدعو غزوان المخلافي وعدد من مثيري الشغب في مدينة تعز .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة الأمنية ستسلم المدعو غزوان للشرطة العسكرية وبقية مثيري الشغب والفوضى في مدينة تعز.

وقالت الوكالة أن الجيش والأمن اكدا انه لن يسمح بنشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة وأن هناك حملات للشرطة العسكرية ودوريات تابعة للواء 170 دفاع جوي تم نشرها في معظم شوارع المدينة وتم السيطرة على المشكلة الدائرة وضبط المتهمين واستمرار هذه الحملات لتثبيت الأمن والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة.

المزيد في أخبار وتقارير وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي. وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين . وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان