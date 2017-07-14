وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز
الجمعة 14 يوليو 2017 07:46 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:
تعز ((عدن الغد)) خاص:
قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي.
وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط المدعو غزوان المخلافي وعدد من مثيري الشغب في مدينة تعز .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة الأمنية ستسلم المدعو غزوان للشرطة العسكرية وبقية مثيري الشغب والفوضى في مدينة تعز.
وقالت الوكالة أن الجيش والأمن اكدا انه لن يسمح بنشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة وأن هناك حملات للشرطة العسكرية ودوريات تابعة للواء 170 دفاع جوي تم نشرها في معظم شوارع المدينة وتم السيطرة على المشكلة الدائرة وضبط المتهمين واستمرار هذه الحملات لتثبيت الأمن والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة.
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