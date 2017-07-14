قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن .

وقال "حلبوب" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من البحث الجنائي وادارة الأمن وكافة التشكيلات الأمنية الأخرى زارت البنك الذي تعرض لعملية السطو وباشرت التحقيق في الواقعة .

ونفى "حلبوب" ان يكون هنالك موقفون في هذه القضية مؤكدا ان ادارته تتابع القضية .

وأوضح ان إدارة البنك قامت بانزال كافة التسجيلات الخاصة بالعملية وسلمتها السلطات الأمنية .

المزيد في أخبار وتقارير وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي. وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين . وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان