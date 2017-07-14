بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين
صورة من ازالة الكثبان الرملية
الجمعة 14 يوليو 2017 07:23 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين .
وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان الرملية التي تغطي أجزاء كبيرة من الخط .
وكان مسافرون طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك وإزالة الكثبان الرملية من الطريق كونها تسببت في الكثير من الحوادث المرورية .
* من ابوبكر زعبل
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