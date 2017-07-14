بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين .

وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان الرملية التي تغطي أجزاء كبيرة من الخط .

وكان مسافرون طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك وإزالة الكثبان الرملية من الطريق كونها تسببت في الكثير من الحوادث المرورية .

* من ابوبكر زعبل

المزيد في أخبار وتقارير وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي. وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين . وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان