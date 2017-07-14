MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 14 يوليو 2017 08:57 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين
أخبار وتقارير

بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين

صورة من ازالة الكثبان الرملية
الجمعة 14 يوليو 2017 07:23 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين .

 

وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت  يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان الرملية التي تغطي أجزاء كبيرة من الخط .

 

وكان مسافرون طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك وإزالة الكثبان الرملية من الطريق كونها تسببت في الكثير من الحوادث المرورية .

* من ابوبكر زعبل


المزيد في أخبار وتقارير
وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز
قالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" ان قوة عسكرية تمكنت يوم الجمعة من ضبط زعيم جماعة مسلحة وهو غزوان المخلافي. وبحسب الوكالة تمكنت حملة عسكرية اليوم من ضبط
أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن
قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك
بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين
بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين .   وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت  يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
هل شاركت فتيات في عملية السطو الاخيرة بعدن ؟
نايف البكري: لا أحد يستطيع أن يقف أمام إرادة الشعب الجنوبي ووجود الانتقالي شيء طيب لتمثيل القضية الجنوبية في أي حوارات قادمة
ادارة البنك الاهلي بعدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة سطو تعرضت لها
تحسن كبير في اداء كهرباء عدن
بن دغر يقول انه اوفى بوعده فيما يخص اصلاح قطاع كهرباء عدن
مقالات الرأي
معروف مرارة أعياد الغربة ( الليلة العيد وأنا من بلادي بعيد ) منقوصة الفرحة ومؤججة للأشجان تمتزج فيها لحظات
اليوم سأحدثكم عن حقيقة العناء والمعاناة التي تعرضت لها أنا شخصيا سعيد الحسيني من حكومة بن دغر, وأيقنت تماما
في سياق مخطط (حدود الدم) الساري على عدد من بلاد العرب ومنها هذه البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير 2011م، وانطلقت من
حقيقة اجد نفسي في بعض الحالات أشفق اشفاقا عظيما للمألات المكشوفة والمفضوحة التي يجد البعض ذاته "المريضة" قد
  الإسم العربي حوت كما يظهر على كيسه الأخضر الذي اتخذ لونا يجذب إنتباه الأطفال  و يدفع فضولهم لشرائه و
ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من الدول العربية والشرق أوسطية الرائدة في كثير من
  المصائب، والكوارث، والنكبات ، وكل مسميات الشر التي أصابت هذه البلاد منذ قديم الزمان ؛ لم تكن سوى ثمار
وأنا اكتب عن حضرموت ومحافظها الجديد اللواء فرج سالمين البحسني الذي أدى يوم أمس اليمين الدستورية امام فخامة
      كل شيء في بلد اللاثبات ثوابت… والثوابت مفردات جوفاء يتغنى بها القادة والزعماء في خطاباتهم بعد
-لكل انسان ناضج بوصلته السياسية. وهي التي توجهه لاختيار قناعاته وبالتالي اتجاهاته السياسية وبإمكاننا التعرف
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
ورشة تدريبية حول ( التعايش ) بين المجتمعات أستهدفت الخطباء والمرشدات وموجهي الرأي بأبين
إلى وزارة التربية والتعليم..
وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز
الإعلام ثقافة وإبداع ! !
تقرير : الشرطة العسكرية.. استراتيجية وقائية
أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن
مواطنون بالمحفد يقومون بحملة طوعية لتنظيف سوق المدينة
وفيات
ورشة تدريبية حول ( التعايش ) بين المجتمعات أستهدفت الخطباء والمرشدات وموجهي الرأي بأبين
إلى وزارة التربية والتعليم..
وكالة سبأ: ضبط غزوان المخلافي بتعز
الإعلام ثقافة وإبداع ! !
تقرير : الشرطة العسكرية.. استراتيجية وقائية
أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن
مواطنون بالمحفد يقومون بحملة طوعية لتنظيف سوق المدينة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017