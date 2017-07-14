باراس: الحكومة ملزمة بتوفير الكهرباء لاهالي عدن ولايحق لها المن في ذلك

قال الصحفي العدني عبدالقادر باراس انه يتوجب فعليا على الحكومة ان توفر خدمات الكهرباء لاهالي مدينة عدن مشددا على انه لايمكن لاي طرف ان يمن على الناس بسبب توفير خدمة ما.

وكان "باراس" يعلق على تصريحات اخيرة لرئيس الحكومة بخصوص الكهرباء في عدن .

وقال "باراس" تصريحاتهم الأخيرة على انهم اوفوا بوعدهم بإصلاح الكهرباء في عدن ليس إلا مجرد شطحات ودليلا على انتهازيتهم واستغلالهم للأوضاع لتقوية نفوذهم، مع انهم منبوذين بين أوساط الشارع.. فتوفير الخدمات في أي بلد ومنها الكهرباء ليست منّة من الحكومة على المواطنين ولكنه واجب والتزام انساني وكفله الدستور والقانون، فلا تشطحوا على تحسن الكهرباء لساعتين او أربع وفي الأخير ناتج عن عمل إسعافي ومغلف بالسياسة والفساد.

حقيقة لم يكذب المحافظ المفلحي وغيره ومن سبقوه عندما أكدوا على ان هناك إصرار من قبل مافيات الكهرباء ولوبي الحكومة باستجلابهم للطاقة المستأجرة تكريسا للواقع، والسبب معروف للجميع وهو الفساد والعمولة وبالاسترزاق الرخيص على حساب المواطن المغلوب على امره.. فإذا لم يتم معالجة المشكلة من جذورها وعمل حل استراتيجي شامل وتوفير كل تلك الأموال الطائلة لإنشاء محطة كهربائية ثابتة وإصلاح المحطات الأخرى تليق الحاجة المتزايدة ما لم سنظل على نفس الطاحونة ويا زعيمة جري السنبوق.

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