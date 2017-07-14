مصدر امني ينفي ضبط فتاة في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن
نفى مصدر امني صحة الأنباء التي نشرت يوم الجمعة وزعمت ضبط فتاة واقعة في واقعة السطو المسلحة التي استهدفت البنك الأهلي بمديرية المنصورة بعدن .
وقال المصدر لـ"عدن الغد"
مدير البريقة يثمن جهود حكومة بن دغر على اهتمامها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الهامة في المديرية
ثمن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، جهود الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، على اهتمامها بشكل مباشر على تنمية
حكومة هادي في عدن ستستقبل اموال جديدة
كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل
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