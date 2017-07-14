مدير البريقة يثمن جهود حكومة بن دغر على اهتمامها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الهامة في المديرية
عدن (عدن الغد)خاص:
ثمن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، جهود الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، على اهتمامها بشكل مباشر على تنمية وتطوير البنية التحتية للخدمات التي تمس حاجة المواطن والنهوض بها الى مستويات أفضل في المحافظات المحررة .
وعبر اليزيدي ، عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بمديرية البريقة جهود الحكومة على اقرارها خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ليوم أمس الخميس مشروع خط نقل الطاقة الحسوة - الصعدة البريقة ، مع حث المؤسسة العامة للكهرباء على سرعة تنفيذه تجنبا لصيف العام القادم ، وكذلك إحالة مشروعي الصيانة الطارئة لجسر البريقة و اعادة سلفتة طرقات منطقة صلاح الدين ( يعد أحد مشاريع خليجي 20 المتعثرة منذ عام 2010 ) الى وزارة الاشغال العامة على أن يتم تنفيذهما بعد اجراء المناقصات العامة لهما وفق الطرق القانونية .
وإشار مدير عام المديرية هاني اليزيدي ، بأن تلك المشاريع الذي اقرتها ووقفت الحكومة خلال اجتماعها يأتي بعد متابعات حثيتة من قبل قيادة المديرية مع الجهات ذات الاختصاص كونها من المشاريع الهامة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين .
كما شكر اليزيدي ، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، مؤكدا وقوفه الى جانبه في جميع قراراته واعماله للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد جراء انقلاب المليشيات الانقلابية على الشرعية منذ مارس 2015 م .
وكان مجلس الوزراء قد اقر يوم أمس الخميس خلال جلسته الاستثنائية الذي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، مشروع نقل الطاقة الحسوة - الصعدة البريقة ، كما احال المجلس مشروعي الصيانة الطارئة لجسر البريقة وسفلتة طرقات منطقة صلاح الدين الى وزارة الأشغال العامة وتنفيذهما بالطرق القانونية المتبعة في المناقصات العامة .
* من محمد القادري
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