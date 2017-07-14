حكومة هادي في عدن ستستقبل اموال جديدة
ارم نيوز
كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل شركة مخصصة لطباعة النقود في العاصمة الروسية موسكو.
وقال المصدر ان “الطائرة التي تقوم بنقل الأموال من موسكو إلى عدن، تتواجد في الوقت الحالي في مطار (بيشة) العسكري في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، بغرض تفتيشها، وهو إجراء روتيني تقوم به السعودية، للطائرات المتوجهة إلى اليمن منذ بدء عاصفة الحزم أواخر شهر مارس/ آذار من العام 2015م.
وأضاف المصدر: “تبلغ الدفعة المالية 25 مليار ريال يمني”، لافتًا إلى أن المبلغ يتكون من فئات 100 و 250 و 500، بغرض تعزيز السوق من هذه الفئات، كونها بدأت تَقِل في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أنه سيتم صرف جزء منها إلى جانب فئة 1000 ريال والمتواجدة من قبل، كرواتب للمتقاعدين والموظفين في القطاعين المدني والعسكري من هذه الفئات، لتنتشر في الأسواق عبر تداولها بين المواطنين.
ولفت المصدر إلى أن الأولوية التي يتّبعها البنك المركزي في صرفه للرواتب تأتي في المقدمة للمتقاعدين والموظفين في القطاع المدني، بينما يتم تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاع العسكري.
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