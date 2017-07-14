كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل شركة مخصصة لطباعة النقود في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المصدر ان “الطائرة التي تقوم بنقل الأموال من موسكو إلى عدن، تتواجد في الوقت الحالي في مطار (بيشة) العسكري في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، بغرض تفتيشها، وهو إجراء روتيني تقوم به السعودية، للطائرات المتوجهة إلى اليمن منذ بدء عاصفة الحزم أواخر شهر مارس/ آذار من العام 2015م.

وأضاف المصدر: “تبلغ الدفعة المالية 25 مليار ريال يمني”، لافتًا إلى أن المبلغ يتكون من فئات 100 و 250 و 500، بغرض تعزيز السوق من هذه الفئات، كونها بدأت تَقِل في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه سيتم صرف جزء منها إلى جانب فئة 1000 ريال والمتواجدة من قبل، كرواتب للمتقاعدين والموظفين في القطاعين المدني والعسكري من هذه الفئات، لتنتشر في الأسواق عبر تداولها بين المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن الأولوية التي يتّبعها البنك المركزي في صرفه للرواتب تأتي في المقدمة للمتقاعدين والموظفين في القطاع المدني، بينما يتم تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاع العسكري.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني ينفي ضبط فتاة في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن نفى مصدر امني صحة الأنباء التي نشرت يوم الجمعة وزعمت ضبط فتاة واقعة في واقعة السطو المسلحة التي استهدفت البنك الأهلي بمديرية المنصورة بعدن . وقال المصدر لـ"عدن الغد" مدير البريقة يثمن جهود حكومة بن دغر على اهتمامها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الهامة في المديرية ثمن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، جهود الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، على اهتمامها بشكل مباشر على تنمية حكومة هادي في عدن ستستقبل اموال جديدة كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل