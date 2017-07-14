قوات موالية لهادي بباب المندب تنفي وقوع كمين لمرتبات

نفت قيادة قوات عسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي بباب المندب صحة انباء صحفية تحدثت عن وقوع كمين مسلح لقوة عسكرية كانت تقوم بنقل مرتبات جنود في الجبهة .

واصدرت قيادة جبهة باب المندب بيانا بهذا الخصوص تلقته صحيفة "عدن الغد" وجاء فيه :

نص البيان..

الحمدلله رب العالمين والصلاة على رسولنا الكريم..

تابعت القيادة العامة لجبهة باب المندب الاخبار المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول حدوث كمين واستهداف للجنة ترقيم المستجدين للواء باب المندب المكلفة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و وزارة الدفاع..

وإننا بذلك ننوه للجميع ولوسائل الإعلام التالي:

- إن هذه الاخبار والمعلومات التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عارية من الصحة وكذب وإشاعة وما حدث هو حادث مروري في منطقة الحريقية للجنة رواتب الجنود في المخا وباب المندب أثناء عودتها من المخا وندعو لهم بالشفاء العاجل انا لجنة ترقيم اللواء مستمره في عملها.

- نؤكد أن قيادة جبهة باب المندب تعمل على تأمين عملية ترقيم المستجدين للواء بشكل جاد وحازم وتوفير الحماية الأمنية لهم وللجنة المكلفة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع.

- حققت جبهة باب المندب نجاحات مستمرة على مستوى إدارة وقيادة المنطقة التي تسيطر عليها وحققت كذلك انتصارات متتالية على مرتزقة الحوثي وعفاش الانقلابية في مواقعها العسكرية الميدانية بقيادة حكيمة من قبل قائد الجبهة لؤي الزامكي وقادة الكتائب والسرايا في المواقع القتالية المنتشرة على تباب وسلسلة جبال ذوباب المقابلة لسلسلة جبال العمري وكذلك في موقع جبل دوباسو العسكري في حدود مديرية المضاربة.

- هذه الانتصارات والنجاحات أغاضت المرجفين والحاقدين ومطابخ الاشاعات والترويج والتثبيط على المستوى البطولي للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني التي حققتها في جبهة باب المندب نضالا في سبيل الله والدين والعرض والوطن فاتجهوا لنشر أخبار كاذبة عن الجبهة وقيادتها.

- تثمن قيادة جبهة باب المندب الثقة التي أولاها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتوجيهاته لتشكيل لواء عسكري في باب المندب بقيادة لؤي الزامكي

- وكذلك تشكر قيادة جبهة باب المندب قيادة التحالف العربي وبالأخص الاخوة في دولة الإمارات الشقيقة المشرفة على تحرير الساحل الغربي من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي والمستمر للجبهة كواجب أخوي وديني وقومي عربي.

- تنوه قيادة جبهة باب المندب إلى جميع وسائل الإعلام لاستسقاء المعلومات والأخبار من مصدرها الوحيد وهو المركز الإعلامي لجبهة باب المندب وعبر وسيلتها الوحيده بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان " القيادة العامة لجبهة باب المندب".

- وتوضح القيادة أن مديرية ذوباب تعاني من سوء وانعدام التغطية مما يعرقلنا على سرعة التواصل مع مع الإعلام والمهتمين بجبهة باب المندب ونشر الاخبار والأحداث الخاصة بالجبهة.

- في الأخير ستضل جبهة باب المندب تشتعل نار حمراء على الميليشيات الانقلابية الحوثية و العفاشية وستحقق الجبهة انتصارات متستمرة إلى أن تطهر كامل الأراضي من عناصر مرتزقة وعملاء إيران من الحوثي وقوات عفاش ..

رحمة الله على شهدائنا رحمة الأبرار .. والشفاء العاجل للجرحى ..

صادر في 13 يوليو 2017م

القيادة العامة لجبهة باب المندب

*المركز الإعلامي لجبهة باب المندب

المزيد في أخبار وتقارير حكومة هادي في عدن ستستقبل اموال جديدة كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل قوات موالية لهادي بباب المندب تنفي وقوع كمين لمرتبات نفت قيادة قوات عسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي بباب المندب صحة انباء صحفية تحدثت عن وقوع كمين مسلح لقوة عسكرية كانت تقوم بنقل مرتبات جنود في الجبهة . واصدرت مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال