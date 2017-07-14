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مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة

الجمعة 14 يوليو 2017 03:02 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة.

وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال قوة أمنية للقيادي في تنظيم القاعدة "عرفات الشاعر" في مدينة عزان لا أساس له من الصحة .

مؤكداً ان مدينة عزان خالية تماماً من أي قوات أمنية ومن أي عناصر إرهابية منذُ منتصف العام الماضي 2016م.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم الإنجرار خلف الشائعات.


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مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة
نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال




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