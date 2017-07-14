صورة من موقع اطلاق النار صباح يوم الجمعة بتعز

قال شهود عيان ان مدنيا واحدا قتل يوم الجمعة اثر تبادل لاطلاق نار بين مسلحين يتبعون حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس السلفية .

وبحسب الشهود لعدن الغد فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين جماعة "غزوان المخلافي" المحسوب على حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس.

ووقع الاشتباك بشارع التحرير الاسفل واسفر عن مصرع مواطن كان يقود دراجة نارية

المزيد في أخبار وتقارير معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز. وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون مقتل مدني بتبادل لاطلاق نار بين مسلحين من الاصلاح وسلفيين بتعز قال شهود عيان ان مدنيا واحدا قتل يوم الجمعة اثر تبادل لاطلاق نار بين مسلحين يتبعون حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس السلفية . وبحسب الشهود لعدن الغد فقد اندلعت هل شاركت فتيات في عملية السطو الاخيرة بعدن ؟ اثارت صور تداولها نشطاء محليون من عدن لأفراد من عصابة مسلحة قامت بعملية سطو مسلحة واستهدفت بنك احتمالية ان يكون بين المشاركين في عملية السطو "فتيات". وتظهر بعض الصور