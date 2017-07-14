تظهر بعض الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة خاصة بالبنك ملامح فتاة بين المشاركين .

اثارت صور تداولها نشطاء محليون من عدن لأفراد من عصابة مسلحة قامت بعملية سطو مسلحة واستهدفت بنك احتمالية ان يكون بين المشاركين في عملية السطو "فتيات".

وتظهر بعض الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة خاصة بالبنك ملامح فتاة بين المشاركين .

وهاجم مسلحون هم افراد عصابة البنك الاهلي اليمني بعدن وهو بنك حكومي في محاولة للسطو عليه لكنهم فشلوا في ذلك .

ولم تصدر الشرطة توضيحا بخصوص هذا الهجوم الا انه وفي حال ثبت مشاركة فتيات في هذا الهجوم المسلح فإنه سيكون اشارة واضحة على التحول الكبير في العمليات الاجرامية بعدن.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل مدني بتبادل لاطلاق نار بين مسلحين من الاصلاح وسلفيين بتعز قال شهود عيان ان مدنيا واحدا قتل يوم الجمعة اثر تبادل لاطلاق نار بين مسلحين يتبعون حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس السلفية . وبحسب الشهود لعدن الغد فقد اندلعت هل شاركت فتيات في عملية السطو الاخيرة بعدن ؟ اثارت صور تداولها نشطاء محليون من عدن لأفراد من عصابة مسلحة قامت بعملية سطو مسلحة واستهدفت بنك احتمالية ان يكون بين المشاركين في عملية السطو "فتيات". وتظهر بعض الصور ادارة البنك الاهلي بعدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة سطو تعرضت لها نشرت ادارة البنك الاهلي بعدن تسجيلا مصورا لواقعة سطو تعرض لها مقرها بمديرية المنصورة بعدن يوم الخميس. ويظهر التسجيل المرئي افراد عصابة مسلحة يرتدون زيا عسكريا