ادارة البنك الاهلي بعدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة سطو تعرضت لها
الجمعة 14 يوليو 2017 09:37 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
نشرت ادارة البنك الاهلي بعدن تسجيلا مصورا لواقعة سطو تعرض لها مقرها بمديرية المنصورة بعدن يوم الخميس.
ويظهر التسجيل المرئي افراد عصابة مسلحة يرتدون زيا عسكريا ويحملون اسلحة رشاشة وهم يدخلون البنك ويوجهون اسلحتهم صوب العمال والموظفين .
ووضع المسلحون اقنعة سوداء على وجوههم خلال عملية السطو التي قالت ادارة البنك انها كانت "فاشلة".
وبدأ واضحا ان المسلحين استخدموا خوذات خاصة بقوات الجيش والبسة .
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