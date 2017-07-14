الشرطة بالتواهي توقف افراد اسرة ناشط حقوقي وسط اتهامات بالعلمانية
الناشط الحقوقي اسحاق غلام خلال تكريمه بكلية الحقوق بعدن
الجمعة 14 يوليو 2017 09:25 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
اوقفت شرطة التواهي بعدن يوم الخميس اثنين من افراد اسرة ناشط حقوقي بعدن وسط حديث لنشطاء حقوقيين ان الشرطة وجهت للناشط اتهاما بالعلمانية.
وبدأت القصة حينما قامت شرطة التواهي بضبط والد الناشط الحقوقي اسحاق غلام واخاه الاصغر وقامت بايداعهما السجن .
وقال نشطاء محليون على صلة بغلام ان واقعة الاعتقال تأتي بهدف القاء القبض عليه عقب قيام نشطاء بتوجيه اتهامات له بانه "علماني" وهو الاتهام الاغرب من نوعه.
واجرت صحيفة "عدن الغد" اتصالا بمدير قسم شرطة التواهي العقيد نبيل عامر الذي نفى ان تكون واقعة تتبع غلام واستدعائه لها صلة بالعلمانية .
وقال "عامر" ان القضية متصلة باتهامات لغلام فيما يخص نزاع بينه وبين ناشطات اخريات وليس له صلة باي اتهامات بخصوص أي "علمانية".
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