أقيم صباح الخميس بقيادة القوى البحرية والدفاع الساحلي بالعاصمة عدن حفل خطابي وعرض عسكري مهيب بمناسبة تخرج اول دفعة من دورات التدريب والتأهيل من المجندين الجدد منذ تحرير عدن وعدد من المحافظات من المليشيات الانقلابية بحضور قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن بحري عبدالله سالم النخعي وعدد من القيادات العسكرية وكبار الضباط.

وفي الحفل الذي بدا بآي من الذكر الحكيم وبعد الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء القوى البحرية والجيش الوطني والمقاومة ألقي قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله النخعي كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الخريجين الذي جاء تخرجهم اليوم بعد جهود كبيرة وجبارة بذلها المدربين والمشرفين في الميدان العملي والنظري .

واضاف "النخعي " انه بتخرج هذه الدفعة من الدورات المجندين الجدد وهم من شباب المقاومة البواسل يعد ذلك مؤشر لإعادة بناء وتأهيل القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجانب القوة البشرية المؤهلة وإعادة جاهزيتها القتالية وتحديثها.

وتابع " اللواء النخعي: " أننا نؤكد من هذا المنبر انناء عاقدون العزم والاصرار باستعادة القوات البحرية مكانها بفصل الله أولا وقيادتنا السياسية الشرعية بزعامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ودعم الأشقاء في قيادة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبعد ذلك أقيم عرض عسكري مهيب أظهر فيه المتخرجين مهارات وقدرات عالية كما قام قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن بحري عبدالله سالم النخعي بتكريم المشرفين والمدربين لدورة والمجندين المبرزين بشهادات تقديرية .

* من علي مقراط

المزيد في أخبار وتقارير حفل تخرج دفعة جديدة من القوى البحرية والدفاع الساحلي بعدن أقيم صباح الخميس بقيادة القوى البحرية والدفاع الساحلي بالعاصمة عدن حفل خطابي وعرض عسكري مهيب بمناسبة تخرج اول دفعة من دورات التدريب والتأهيل من المجندين بن دغر يقول انه اوفى بوعده فيما يخص اصلاح قطاع كهرباء عدن قال رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر انه اوفى بوعده فيما يخص احداث اصلاحات بقطاع الكهرباء بعدن . واكد بن دغر في تصريح صحفي له مساء يوم الخميس وتلقته صحيفة "عدن الشليمي يقول انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب قال السياسي الكويتي فهد الشليمي انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب داعيا ابناء الجنوب الى عدم التسرع في اتخاذ المواقف السياسية . وقال الشليمي في تسجيل مرئي بثه مساء