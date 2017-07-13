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بن دغر يقول انه اوفى بوعده فيما يخص اصلاح قطاع كهرباء عدن

الخميس 13 يوليو 2017 11:05 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

قال رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر انه اوفى بوعده فيما يخص احداث اصلاحات بقطاع الكهرباء بعدن .

واكد بن دغر  في تصريح صحفي له مساء يوم الخميس وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان قطاع الكهرباء شهد اصلاحا هو الافضل منذ سنوات .

واضاف بالقول :" وعدنا ياعدن وها نحن نفي بوعدنا .. فإن لم يكن كل الصيف بارداً فإنه إبتداً من الأمس أقل حرارة.. ست ساعات إضاءة وساعتين طافي وهو مالم يحدث منذ سنتين .. نفذنا إدخال المئة ميجاوات بإمكانيات الدولة الضئيلة وبجهود مهندسي الكهرباء ووفاء المقاولين بالتزاماتهم .

 وستدخل أربعين ميجا في الأسبوع القادم لتتحسن الكهرباء أكثر فأكثر .. فمن دعا علينا وله العذر في ذلك .. فليدعو لنا مع هذا التحسن الملموس في الكهرباء. ولنحافظ جميعاً على هذا التحسن من الاعتداء لأن هذا مكسبنا ومصلحتنا المشتركة .. ولا يدخل في إطار السياسة.


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