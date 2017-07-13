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مدير التوجيه المعنوي يثمن اهتمام الحكومة بمرتبات الجيش

مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور أحمد
الخميس 13 يوليو 2017 10:14 مساءً
(عدن الغد) علي مقراط

اعتبر مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي منصور أحمد إعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باستكمال الترتيبات الخاصة بصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني لشهري مارس_ابريل دفعة واحدة خلال الأيام القادمة خطوة إيجابية لتحسين واستقرار الحالة المعيشية للعسكريين ولكي ينفذون مهامهم وواجباتهم القتالية والتدريبية بروح معنوية عالية, ومواصلة الانتصارات على المليشيات الانقلابية منوها إلى الاهتمام الذي تولية قيادة الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المناضل المشيرعبدربه منصورهادي بإبطال القوات المسلحة وكل أبناء شعبنا.

وقال العميد على منصور أن زيارة رئيس الوزراء إلى مركزالعمليات المشتركة ومقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة كانت إيجابية ومثيرة.

 واختتم مدير التوجية المعنوي تصريحه باشادته بالجهود الوطنية التي تبذلها القيادة العسكرية للجيش الوطني بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة باللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة في معالجة قضايا العسكريين بحنكة وصبر ونجحت في تجاوز الكثير منها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.


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