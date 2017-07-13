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المصعبي يعتذر للشليمي عن تغريدات مسيئة للأخير

الخميس 13 يوليو 2017 10:08 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

اعتذر القيادي في الحراك الجنوبي علي المصعبي ورئيس لجنة التواصل الجنوبية للسياسي الكويتي فهد الشليمي عن تغريدات اطلقها نشطاء وتضمنت اساءات للشليمي عقب تصريحات له دعا فيها الجنوبيين الى دعم حكومة الرئيس هادي.

ووجه المصعبي اعتذاره للشليمي عن هذه التغريدات مضيفا بالقول:" اعذر عاطفتهم اخي العزيز فهد الشليمي قلت رايك وهذا حقك ولكن مواقفك عظيمة في احلك الظروف ،نحن شعب اصيل ولكن العاطفة قادتنا للتعصب الاعمى في الزمن الغابر حتى ارهقتنا وانهكنا واستسلمنا لباب اليمن ببرد وسلام.

  وتابع المصعبي بالقول :"  هذا الشعب عظيم ببطولاته وتسامحه وعاطفته ففيها الخير وان كانت فيها بعض السلبيات ليست من الشعب ولكن من بعض مدعي السياسة ومدعي الحق دون الاخرين لذلك تجد هؤلاء المدعين لايفرقون بين  قضيتهم كوطن او قضيتهم كذوات واصبح النقد الايجابي للتطوير او تحسين الاداء تهمه وخيانة وعماله اعذرهم استاذي وصديقي فقد عذرناهم قبلك فهم لايعلمون ان الاختلاف سنة فأحالوه الى خلاف وهو جنه .

ودعا المصعبي "الشليمي" الى تجاوز التغريدات التي هاجمته مؤخرا على خلفية تصريحاته الاخيرة .

 


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