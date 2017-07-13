مصدر عسكري: مقتل قيادي حوثي بمواجهات مسلحة بجبهة كهبوب
القيادي الحوثي خلال نقله للعلاج الى عدن يوم الخميس -عدن الغد
الخميس 13 يوليو 2017 03:03 مساءً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
قال مصدر عسكري بقيادة اللواء الثالث حزم بجبهة كهبوب ان قوات الجيش اسرت يوم الخميس قائد حوثي بارز اثر مواجهات مسلحة عقب اصابته لكنه توفي لاحقا.
وقال اركان اللواء العقيد جلال القاضي لزرق لصحيفة عدن الغد ان القائد الحوثي اصيب حيث تم نقله الى عدن لتلقي العلاج لكنه توفي في الطريق الى عدن
ودارت مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للحوثيين وصالح وقوات الجيش الوطني.
ونقلت جثة القيادي الحوثي القتيل الى ثلاجة مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن.
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