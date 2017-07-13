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أخبار وتقارير

محافظ لحج الأسبق " المجيدي " : حققنا للمحافظة تنمية شاملة و لم أنل سوى شتائم و تخوين و تهم باطلة لكن الحق سيجد طريقه

الخميس 13 يوليو 2017 02:56 مساءً
عَمَّان (( عدن الغد )) خاص :

أدلى الأخ أحمد عبد الله المجيدي ، محافظ محافظة لحج الأسبق ، بتصريح صحافي خاص بـ (( عدن الغد )) من مقر إقامته الحالية بمدينة عَمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، قال فيه أنه : (( للأسف كل الذين يكتبون عن لحج و ما وصلت إليه الآن الأحوال الخدمية و الأمنية و التعليمية و صحة البيئة فيها ، لن يمتلك أحدهم الشجاعة للكتابة عما تم تحقيقه في المنحى التنموي الشامل للمحافظة منذ تحملنا قيادة المحافظة ، و كل ما كتب عني فقط شتائم و تخوين و تهم باطلة ، و إذا كتبوا و عملوا مقارنة عن وضع الكهرباء و المياه كيف كانت قبل العام 2011 م ، و كيف أصبحت بعده و عن المياه كذلك و المشاريع التي أنجزت المتمثّلة في إنشاء خزانات المياه في مديرية الحوطة عاصمة المحافظة و منطقة مَغرَس ناجي بمديرية تبن بالمحافظة ، و عن الشارع الرئيسي لعاصمة المحافظة ، الذي صرفنا لأجل إصلاحه مبلغ 200 مليون ريال يمني ، من اعتمادات خليجي 20 المالية ، الذي للأسف أيضاً لم يقم المقاول على العمل به أي أشغال ، لهروبه بمبلغ بقي له )) .

و أضاف : (( صندوق النظافة و التحسين بمحافظة لحج ، كان وضعه المالي " صفراً " و عُمَّال النظافة بدون رواتب ، و المشاريع التي كان يمولها الصندوق بمديريتي المسيمير و الملاح متوقفة ، فأحييناه من جديد و أنجزنا الكثير من مشاريع الكهرباء و المياه كذلك ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بمديريات يافع و ردفان و طور الباحة و المضاربة و رأس العارة و القبيطة و المقاطرة ، و في الآخر غادرت منصبي و صندوق النظافة و التحسين في لحج في حسابه المالي لدى البنك المركزي 300 مليون ريال ، كان بإمكاني أن أصرفها في غير مكانها كما قد عمل بقية المحافظين ، لكنني لم أصرف ريالاً واحداً )) .

و طالب محافظ لحج الأسبق " المجيدي " حَمَلَة الأقلام الشريفة الصادقة ، أن يكونوا عادلين كما عهدهم الجميع ، و يكونوا منصفين و يبرزون الإيجابيات لقيادات المحافظة السابقة ، أما عن الجوانب الأخرى . . أردف قائلاً : (( لا أريد الحديث حولها في الوقت الراهن حتى يجد الحق طريقه القويم لاحقاً )) .


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محافظ لحج الأسبق " المجيدي " : حققنا للمحافظة تنمية شاملة و لم أنل سوى شتائم و تخوين و تهم باطلة لكن الحق سيجد طريقه
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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