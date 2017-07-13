الحوثيون يطردون أسرة طيار عراقي من منزلها في صنعاء

تواجه أسرة الطيار العراقي، صفاء مهدي العزاوي، الطرد من سكنها إلى الشارع، بعد أن أمهلتها وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أسبوعًا واحدًا للخروج من شقتها في المدينة السياحة بصنعاء التي تمتلكها الوزارة.

وبحسب وثيقة الإشعار التي حصل موقع “إرم نيوز” على صورة منها، فقد “أمرت وزارة الدفاع المتمثلة بدائرة العلاقات العامة، أسرة العزاوي، بإخلاء الشقة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الإشعار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وذكر مصدر في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن العزاوي “كان ضابطًا في سلاح الجو العراقي إبان حكم صدام حسين وغادر العراق ضمن مجموعة من النخب في الجيش التي فرت عقب الاجتياح الأمريكي للبلد، إلى اليمن للخدمة في تشكيلات الجيش اليمني”.

وأضاف المصدر، أن “الطيار العراقي خدم في سلاح الجو اليمني أكثر من 12 عاماً، قبل أن يغادر اليمن منذ عدة أشهر لزيارة أهله وعجزه عن العودة إلى اليمن نتيجة إغلاق مطار صنعاء”.

وأشار إلى أن “همام نجل الطيار يعاني مشاكل اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب انقطاع راتب والده من الجيش اليمني إضافة إلى تراكم غرامات الإقامة”.