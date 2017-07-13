دعا أمين عام حزب التجمع الناصري في اليمن "عبدالله نعمان" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد أمس في مدينة تعز وقال " نعمان " إن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة الدولة وتلبية احتياجات المواطنين مشدداً على أهمية استكمال دمج كافة المجاميع المسلحة في المؤسستين الأمنية والعسكرية وبنائها على أسس وطنية".

وأشار "نعمان" إلى أن إطالة أمد الحرب يعود إلى عدم امتلاك الحكومة والتحالف رؤية مشتركة لاستعادة الدولة على المسارين السياسي والعسكري.

وفي اللقاء الذي كان تحت عنوان "المسارات وآفاق المستقبل " أضاف " نعمان " إن الهدف من اللقاء هو استعراض الأوضاع السياسية ومحاولة البحث عن بوابة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

المزيد في أخبار وتقارير الأمين العام للحزب الناصري يدعو الرئيس هادي إلى إقالة الحكومة دعا أمين عام حزب التجمع الناصري في اليمن "عبدالله نعمان" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد. جاء نقابة الصحفيين تنعي الصحفي عبدالكريم تقي تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء الذي انتقل إلى جوار بارئه عن عمر بلغ 74 عاماً وبعد مشوار طويل من العمل تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية