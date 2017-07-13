الأمين العام للحزب الناصري يدعو الرئيس هادي إلى إقالة الحكومة
الأستاذ عبدالله نعمان الأمين العام للحزب الناصري خلال اللقاء التشاوري
الخميس 13 يوليو 2017 02:24 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
دعا أمين عام حزب التجمع الناصري في اليمن "عبدالله نعمان" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد أمس في مدينة تعز وقال " نعمان " إن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة الدولة وتلبية احتياجات المواطنين مشدداً على أهمية استكمال دمج كافة المجاميع المسلحة في المؤسستين الأمنية والعسكرية وبنائها على أسس وطنية".
وأشار "نعمان" إلى أن إطالة أمد الحرب يعود إلى عدم امتلاك الحكومة والتحالف رؤية مشتركة لاستعادة الدولة على المسارين السياسي والعسكري.
وفي اللقاء الذي كان تحت عنوان "المسارات وآفاق المستقبل " أضاف " نعمان " إن الهدف من اللقاء هو استعراض الأوضاع السياسية ومحاولة البحث عن بوابة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
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