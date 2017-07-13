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نقابة الصحفيين تنعي الصحفي عبدالكريم تقي

الخميس 13 يوليو 2017 02:07 مساءً
(عدن الغد) خاص:

تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء الذي انتقل إلى جوار بارئه  عن عمر بلغ 74 عاماً وبعد مشوار طويل من العمل والعطاء في مجال الصحافة و الإعلام.

 وعرف الفقيد بالجدية والصراحة وحبه لعمله والإهتمام بالإعلام التنموي ، كما كان له اهتمامات شعرية وثقافية .

والفقيد من مواليد عام 1943 في مدينة ثلاء بمحافظة عمران حيث تلقى تعليمه الابتدائي ليكمل ‏الاعدادي والثانوي وكان من أوائل المتفوقين في الثانوية في اليمن.‏‎

وتتقدم نقابة الصحفيين اليمنيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد والوسط الصحفي بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وانا إليه راجعون.

نقابة الصحفيين اليمنيين

11 – 7 – 2017م


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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