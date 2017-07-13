تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء الذي انتقل إلى جوار بارئه عن عمر بلغ 74 عاماً وبعد مشوار طويل من العمل والعطاء في مجال الصحافة و الإعلام.

وعرف الفقيد بالجدية والصراحة وحبه لعمله والإهتمام بالإعلام التنموي ، كما كان له اهتمامات شعرية وثقافية .

والفقيد من مواليد عام 1943 في مدينة ثلاء بمحافظة عمران حيث تلقى تعليمه الابتدائي ليكمل ‏الاعدادي والثانوي وكان من أوائل المتفوقين في الثانوية في اليمن.‏‎

وتتقدم نقابة الصحفيين اليمنيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد والوسط الصحفي بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وانا إليه راجعون.

نقابة الصحفيين اليمنيين

11 – 7 – 2017م

المزيد في أخبار وتقارير الأمين العام للحزب الناصري يدعو الرئيس هادي إلى إقالة الحكومة دعا أمين عام حزب التجمع الناصري في اليمن "عبدالله نعمان" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد. جاء نقابة الصحفيين تنعي الصحفي عبدالكريم تقي تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء الذي انتقل إلى جوار بارئه عن عمر بلغ 74 عاماً وبعد مشوار طويل من العمل تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية