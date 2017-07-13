تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا

اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية اليمنية.

وكان "الشليمي" يتحدث خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الغد المشرق الاماراتية مساء الاربعاء .

وقال الشليمي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لايملك قدرة توجيه أي مذكرة يخاطب فيها أي جهة دولية زاعما ان الوضع القائم في جنوب اليمن اليوم والتحركات السياسية الاخيرة لن يستفيد منها الا الحوثيين وصالح والاصلاح .

وقال الشليمي انه لو كره الجنوبيين هادي ام احبوه فلن يغير من الامر شيء سيظل هو الرئيس .

واكد الشليمي انه يجب الا يتم استعداء الاصلاح بشكل كامل ويجب التعاون مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء بن دغر.

وانقسم الجنوبيون مابين مؤيد لتصريحات الشليمي واخرين معارضين لها .

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