أبو الغيط: الجماعات الإنقلابية مسؤولة عن الإنهيار الكامل في اليمن

حمل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، جماعة الحوثية، وصالح مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، أن الوقت قد حان لكي تُدرك الجماعات الانقلابية التي تتشبث بالسلطة أنها تُلحق الدمار ببلدها، وتُهدد حياة الملايين من اليمنيين الأبرياء، وأنها مسئولةٌ عما آلت إليه الأوضاعُ في هذا البلد من تدهور وانهيار على كافة الأصعدة".

وأشار إلى أن أبو الغيط يرى بأن استقرار الأوضاع في اليمن لن يتحقق بصورةٍ كاملة إلا من خلال تسويةٍ شاملة سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2216، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، ومُقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وعبر عن قلق الأمين العام للجامعة العربية إزاء ما أشارت إليه التقارير الصادرة مؤخرا عن منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تدهورٍ الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب انهيار الوضع الصحي، وتفشي وباء الكوليرا في عدد من المحافظات اليمنية، وتزايد عدد الوفيات الذي تجاوز 1700 حتى الآن، وإصابة الآلاف بالوباء نتيجة انهيار البنى التحتية وتدني مستوى الخدمات الصحية.

المزيد في أخبار وتقارير الأمين العام للحزب الناصري يدعو الرئيس هادي إلى إقالة الحكومة دعا أمين عام حزب التجمع الناصري في اليمن "عبدالله نعمان" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 11 وزيرا لإدارة البلاد. جاء نقابة الصحفيين تنعي الصحفي عبدالكريم تقي تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء الذي انتقل إلى جوار بارئه عن عمر بلغ 74 عاماً وبعد مشوار طويل من العمل تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية

تعليقات القراء



