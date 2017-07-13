سياسي جنوبي يدعو المجلس الانتقالي الجنوبي للإستفادة من الكوادر المغتربة
الخميس 13 يوليو 2017 09:57 صباحاً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
دعا سياسي جنوبي المجلس الانتقالي الجنوبي الى الإستفادة من خبرات الكوادر الجنوبية المغتربة.
وقال عادل الشبحي انه وعلى مدى سنوات كانت الجالية الجنوبية بالخارج عنصرا فاعلا بالمساهمة والمشاركة الفعلية من خلال التواجد في كل الفعاليات واستشهد منها العشرات أثناء المظاهرات وساهموا بكل قوة في الحرب والتحرير وكتيبة الحزم خير دليل .
واضاف قائلا :"وإلى جانب مشاركاتهم من خلال الفعاليات والمظاهرات والمواجهات كانوا الداعمين والممولين للثورة الجنوبية و أثناء الحرب وكان لهم الدور الأبرز في إظهار القضية الجنوبية من خلال الفعاليات وكذلك تواجد عدد كبير منهم على الساحة السياسية والإعلامية وحتى اليوم ... ألفت نظر قيادة و أعضاء المجلس الانتقالي وكل المعنيين بالاستفادة من كثير من كوادر الجالية الجنوبية بالخارج ...
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