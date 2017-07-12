ماذا طلبت سفارة تل أبيب من طالب يمني للسماح له بدخول اسرائيل
الأربعاء 12 يوليو 2017 05:22 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
اقبل طالب يمني بطلب إلى سفارة تل أبيب في سنغافورة للسماح له بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث قُبل الطالب اليمني برد غريب جداً .
وتفاجئ الطالب اليمني بالرد الغريب لسفارة تل أبيب للسماح له بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيت تسببت نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن بالطلب للدخول اسرائيل.
وقال الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه إن السفارة وافقت على طلبه شرط أن يكون (يمنيًا يهوديًا)، مشيرًا أن السفارة عللت ذلك بأنها لا تسمح إلا بدخول اليمنيين اليهود فقط .
وأشار الطالب اليمني أن أقدامه على هذا الفعل جاء بعد أن عانى من أوضاع صعبة في ماليزيا، وانسدت أمامه كافة الحلول ولم يجد عمل.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها