اقبل طالب يمني بطلب إلى سفارة تل أبيب في سنغافورة للسماح له بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث قُبل الطالب اليمني برد غريب جداً .

وتفاجئ الطالب اليمني بالرد الغريب لسفارة تل أبيب للسماح له بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيت تسببت نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن بالطلب للدخول اسرائيل.

وقال الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه إن السفارة وافقت على طلبه شرط أن يكون (يمنيًا يهوديًا)، مشيرًا أن السفارة عللت ذلك بأنها لا تسمح إلا بدخول اليمنيين اليهود فقط .

وأشار الطالب اليمني أن أقدامه على هذا الفعل جاء بعد أن عانى من أوضاع صعبة في ماليزيا، وانسدت أمامه كافة الحلول ولم يجد عمل.

المزيد في أخبار وتقارير مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن يعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم جلسة خاصة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن " إسماعيل ولد الشيخ أحمد " . ومن المقرر أن يستمع المجلس الى السفير ميسري يلتقي مديرة منظمة بلان انترناشونال في اسبانيا التقى سفير بلادنا لدى مملكة اسبانيا نبيل خالد ميسري ، المديرة العامة لمنظمة بلان انترشونال السيدة كونشا لوبيث . وفي اللقاء استعرض السفير ميسري إلى الأوضاع ماذا طلبت سفارة تل أبيب من طالب يمني للسماح له بدخول اسرائيل اقبل طالب يمني بطلب إلى سفارة تل أبيب في سنغافورة للسماح له بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث قُبل الطالب اليمني برد غريب جداً . وتفاجئ الطالب اليمني بالرد