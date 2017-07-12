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قائد المنطقة العسكرية فضل حسن يصدر توجيهات صارمة

الأربعاء 12 يوليو 2017 04:54 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

اصدر اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة توجيهات صارمة للمنتمين للسلك العسكري في إطار المنطقة الرابعة ، واتخذ إجراءات عسكرية صارمة سينالها المنتسب المخالف في أداء الواجب .

 

وعلى نفس التوجيهات العسكرية وجهة اللواء حسن بالتكليف مسئول إعلامي خاص بمحور العند وجبهة كرش واختيار الإعلامي " وضاح الوهيبي " مسئول إعلامي .

 

وعلى نفس صعيد التوجيهات الإعلامية امر قائد المنطقة الرابعة فضل حسن إلى تشكيل وتفعيل مركز إعلامي توثيقي لمحور العند وجبهة كرش .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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