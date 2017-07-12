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الوزير الارياني يشارك في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب

الأربعاء 12 يوليو 2017 03:31 مساءً
(عدن الغد) خاص:

شارك وزير الاعلام اليمني معمر الارياني يوم الأربعاء، في اعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ48 والتي انطلقت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية التونسية، خلفا لمملكة البحرين.

وسيبحث الوزراء في اجتماع أعمال المجلس عدداً من البنود ومشروعات القرارات التي تتضمن مناقشة مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال، بهدف تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

ويستعرض الاجتماع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها الــ 89، والمتضمنة 19 بندا كان في مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعوة وسائل الإعلام العربية لكشف الممارسات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من انتهاكات من قبل عصابات المستوطنين.

وسيتناول لاجتماع موضوع الارهاب والتطرف كاهم بند من بنود هذا الاجتماع،والتوصيات الخاصة بتحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية لمواكبة التطورات العربية الراهنة، وتحديث خطة التحرك العربية الاعلامية في الخارج وحث وسائل الإعلام والجهات المختصة على ابراز صورة صحيحة للقضايا العربية امام الرأي العام العالمي.

كما سيبحث وزراء الاعلام العرب تنفيذ الخطة المرحلية لمواجهة الارهاب التي تم اعتمادها والعمل بها،ومناقشة وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة الاعلام لقضايا الطفولة العربية وحقوق البث التلفزيوني للاحداث والبطولات الرياضية الكبري، بالإضافة الى الخطة الاعلامية الخاصة بتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي من اجل التنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الامية.

ويناقش المجلس الوزاري التقارير الدورية المتصلة بالأنشطة التي قامت بها بعثات الجامعة العربية في الخارج، كما سيتم اختيار عاصمة الإعلام العربي، واختيار تشكيل المكتب التنفيذي في دورته القادمة.

وسيقوم مجلس وزراء الإعلام العرب على هامش الاجتماع الوزاري بالاحتفال بيوم الإعلام العربي للعام الثاني على التوالي تحت شعار(الإذاعة المسموعة في خدمة المجتمع)وسيكرم خلال الحفل عددا من شخصيات عربية رائدة في مجال الإعلام وكذلك تكريم عدد من المؤسسات العربية.


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الوزير الارياني يشارك في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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