موزع : قوات خاصة من لواء العمالقة4 تعتقل عنصر خطير من مليشيات الحوثي
الأربعاء 12 يوليو 2017 03:27 مساءً
موزع ( عدن الغد ) خاص :
موزع ( عدن الغد ) خاص :
تمكنت قوات لواء العمالقه4 من التسلل إلى موزع واعتقلت احد اخطر العناصر الحوثية في موزع.
حيث قال قائد الكتيبة الثانية من لواء العمالقة4 يوسف البارق إن قوات خاصة تمكنت من التسلل إلى قرية المعترض التي تقع على بعد 400متر من سوق موزع واعتقلت المتحوث ابراهيم علي مشولي .
وقال البارق ان ابراهيم مشولي يعمل إعلامي لدى مليشيات الحوثي بالإضافة لكونه خبير الغام.
هذا وكانت قوات لواء العمالقة4 قد أسرت 6 من إفراد المليشيات بعد هجومها وسيطرتها على قرية العيصم ووادي ريشان .
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