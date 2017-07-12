وصول الجريح حسين رؤوف من مدينة يونا الى العاصمة الهندية دلهي
(عدن الغد) خاص :
نُقِل يوم الثلاثاء 11 يوليو2017 من مدينة بونا إلى العاصمة الهندية دلهي الجريح حسين رؤوف البيضاني أحد أبناء مدينة القلوعة في محافظة عدن الذي أصيب في الحرب وبُترت ساقاه.
كان حسين أحد هواة رفع الأثقال وكان ربّاعاً في هذه الرياضة ومن أبطال محافظته وكان يحلم بأن يشارك في البطولات الخارجية وتطوير نفسه ليصبح معروفاً عالمياً.
فبات حلم حسين مستحيلاً في واقع الأمر ، كون قدماه بُتِرت أثناء أصابته في البريقة بصاروخ أطلقته مليشيات الحوثي بشكل عشوائي على المدينة.
إلا أن إيمانه بقدر الله المستقر في قلبه جعله قوياً .. وزادت ابتسامة حسين العريضة حصانته من اليأس والتذمر الذي قد أصابت البعض ممن هم أقل جرحاً وألم منه .. فكان قدوة المصابين الصابرين.
وسيقوم مكتب شؤون جرحى المقاومة بمعية مدير المكتب صبري السباعي في دلهي بعرض حسين على الدكاترة المختصين وأفضل شركات صناعة الإطراف لاختيار النوعية المناسبة أسوةً بغيره الذين تم تركيب الإطراف الصناعية لهم سابقاً .
وتتكفل دولة الإمارات العربية بكافة الأمور المالية لجرحى المقاومة في الهند بتوجيهات قيادة الإمارات وشيوخها وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارات أبوظبي النائب الأعلى لوزارة الدفاع الإماراتية.
ويطلع الشيخ هاني بن بريك على سير عمل الجرحى وأمورهم العلاجية كونه المشرف لجرحى المقاومة في الداخل والخارج ممن
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