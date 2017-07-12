قدمت حكومة المملكة العربية السعودية مكرمة عبارة عن اربع قاطرات لوقود الطيران لمطار سيئون الدولي.

وافادت المصادر ان الوقود سيصل الليلة الى مطار سيئون الدولي بعد ان شوهد، خروجه من منفذ الوديعة ظهر اليوم وتعتبر كدفعة اولى .

وتم اغلاق رحلات مطار سيئون الدولي لقرابة اسبوعين بعد ان نفذ وقود الطيران مما أسفر عن تذمر للعالقين المرضى داخل وخارج اليمن.

*من احمد باجمال

المزيد في أخبار وتقارير وصول الجريح حسين رؤوف من مدينة يونا الى العاصمة الهندية دلهي نُقِل يوم الثلاثاء 11 يوليو2017 من مدينة بونا إلى العاصمة الهندية دلهي الجريح حسين رؤوف البيضاني أحد أبناء مدينة القلوعة في محافظة عدن الذي أصيب في الحرب وبُترت مكرمة سعودية لمطار سيئون الدولي قدمت حكومة المملكة العربية السعودية مكرمة عبارة عن اربع قاطرات لوقود الطيران لمطار سيئون الدولي. وافادت المصادر ان الوقود سيصل الليلة الى مطار سيئون الدولي بعد ان الخارجية الهندية: الكاهن "أوزوناليل" المختطف في اليمن لايزال على قيد الحياة قالت وسائل إعلام هندية أن الأب توم اوزوناليل الذى اختطفه ارهابيون في اليمن قبل عام لايزال على قيد الحياة . وأعربت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أثناء لقاءها