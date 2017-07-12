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مكرمة سعودية لمطار سيئون الدولي

مطار سيئون الدولي
الأربعاء 12 يوليو 2017 12:12 مساءً
سيئون (عدن الغد)خاص:

قدمت حكومة المملكة العربية السعودية مكرمة عبارة عن اربع قاطرات لوقود الطيران لمطار سيئون الدولي.

وافادت المصادر ان الوقود سيصل الليلة الى مطار سيئون الدولي بعد ان شوهد، خروجه من منفذ الوديعة ظهر اليوم وتعتبر كدفعة اولى .

 وتم اغلاق رحلات مطار سيئون الدولي لقرابة اسبوعين بعد ان نفذ وقود الطيران مما أسفر عن تذمر للعالقين المرضى داخل وخارج اليمن.

*من احمد باجمال


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