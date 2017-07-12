عادت السوق السوداء للمحروقات في محافظة عدن الى الواجهة مجدداً في وقت أغلقت بعض محاط الوقود أبوابها بعد نفاد مادتي الديزل والبترول منها .

وقال مواطنون أنهم شاهدوا طوابير طويلة من السيارات التي تحمل دبب بترول ومنتشرة في الطرقات العامة.

واضافوا ان عدد من اسواق السوق السوداء تقع امام محطات الوقود والبرقب من مراكز أمنية .

وتساءل المواطنون اين دور الجهات المعنية لمنع مثل هذه الاعمال وردعهم .

هذا وتشهد مدينة عدن أزمة وقود تضاف الى قائمة الأزمات الخانقة للمواطنين.

المزيد في أخبار وتقارير الخارجية الهندية: الكاهن "أوزوناليل" المختطف في اليمن لايزال على قيد الحياة قالت وسائل إعلام هندية أن الأب توم اوزوناليل الذى اختطفه ارهابيون في اليمن قبل عام لايزال على قيد الحياة . وأعربت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أثناء لقاءها طفل حوثي يقود التربية والتعليم بمحافظة إب ويشرف على سير الإمتحانات أظهرت صورة تداولها ناشطون على نطاق واسع لطفل حوثي وهو في بزة عسكرية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في محافظة إب. وظهر في الصورة مدير مكتب التربية في إب عودة السوق السوداء للمحروقات في عدن عادت السوق السوداء للمحروقات في محافظة عدن الى الواجهة مجدداً في وقت أغلقت بعض محاط الوقود أبوابها بعد نفاد مادتي الديزل والبترول منها . وقال مواطنون